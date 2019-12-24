Москва, , 10:53 — REGNUM В Правила дорожного движения (ПДД) внесены изменения, касающиеся соблюдения водителями фур и автобусов установленного режима труда и отдыха. Постановление об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

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Водители грузовых автомобилей (более 3,5 т) или автобусов будут обязан сделать специальный перерыв для отдыха от управления. Первый перерыв (45 минут) должен быть сделан не позднее 4,5 часов с момента начала поездки.

Водителям запрещено находиться за рулем автобусов и грузовиков более 10 часов. Они должны отдыхать не менее 11 часов в сутки (время можно сократить до девяти часов). Введены и другие изменения в режим труда и отдыха дальнобойщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года Минтрансом РФ, подготовил изменения в Правила дорожного движения, которые коснутся водителей грузовиков и автобусов.

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