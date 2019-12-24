Сеул, , 10:57 — REGNUM Предполагается, что к концу 2019 года число туристов, посетивших Южную Корею, достигнет отметки 17,5 млн человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства культуры, спорта и туризма и туристической организации Korea Tourism Organization.

Известно, что рекордный показатель в 17,24 млн человек был зафиксирован в стране в 2016 году.

Кроме того, к концу года объём доходов в сфере туризма может достигнуть 25,1 трлн вон (~$18,1 млрд).

С января по ноябрь Южную Корею посетили 5, 51 млн туристов из Китая, что на 26,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поток туристов из стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока вырос на 10%, до 2,94 млн человек.

Предполагается, что к концу года число туристов из США, посетивших Южную Корею, превысит отметку в 1 млн человек, что станет четвертым показателем после Китая, Японии и Тайваня.