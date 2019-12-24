Москва, , 10:56 — REGNUM С момента запрета на размещение хостелов в квартирах многоэтажных домов в России в Мосжилинспекцию поступили обращения по 193 столичным квартирам, где якобы незаконно размещают граждан. Об этом 24 декабря заявил первый замначальника Мосжилинспекции Игорь Болотов на круглом столе в Мосгордуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Два с половиной месяца у нас действует запрет. За это время поступило обращения по 193 квартирам. По 72 информация не подтвердилась. В 34 квартирах есть решения судов о недопустимости использования помещения в качестве хостела. Там работают судебные приставы. В семи квартирах не выдано предписание», — сказал чиновник.

Замглавы Мосжилинспекции отметил, что проверочные мероприятия продолжаются в 84 квартирах. При этом инспекторам пока не предоставлен доступ в 32 квартиры.

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