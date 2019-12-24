Москва, , 10:41 — REGNUM Предпринимателям, использующим упрощенную систему налогообложения, не придется сдавать налоговые декларации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря, такие нормы содержаться в поддержанных правительственной комиссией по законопроектной деятельности изменениях в Налоговый кодекс РФ.

Предполагается, что инициатива освободит около 1,2 млн представителей малого и среднего бизнеса от подачи налоговых деклараций.

«Подготовленные поправки в Налоговый кодекс упрощают взаимодействие налоговой инспекции и представителей среднего и малого бизнеса. Предпринимателям, использующим упрощенную систему налогообложения, не придется сдавать налоговые декларации», — заявил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По его словам, налог будет начисляться налоговой инспекцией на основании сведений об осуществленных расчетах, зафиксированных контрольно-кассовой техникой. Уведомления о сумме налога будут направляться налогоплательщику через «личный кабинет».

Законопроект подготовлен в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Поправки в Налоговый кодекс самозанятых не коснутся, так как они не используют контрольно-кассовую технику.