Бишкек, , 10:14 — REGNUM Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался участвовать в судебных слушаниях, покинув зал заседания. Об этом 24 декабря заявил адвокат Сергей Слесарев, сообщает издание 24.kg.

По его словам, разбирательство по делу об освобождении вора в законе Азиза Батукаева было перенесено в здание Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). Слушание проводилось в кабинете площадью 15 кв. метров, в котором находились 18 участников процесса.

Слесарев считает, что при организации заседания не были соблюдены санитарные, медицинские и правовые нормы. «В итоге бывший президент просто встал и ушел с заседания, судья объявил перерыв», — сказал адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев является фигурантом уголовного дела об освобождении вора в законе Азиза Батукаева. 17 декабря Первомайский районный суд Бишкека в очередной раз отложил разбирательство по данному делу.

Читайте также: Экс-президента Киргизии уведомили о том, что его подозревают в убийстве