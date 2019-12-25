Сеул, , 08:11 — REGNUM Предполагается, что с 2020 года налоговая нагрузка на южнокорейские компании, вышедшие на рынки Сингапура и Чехии, снизится. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов Южной Корее.

По их словам, 24 декабря вступает в силу соглашения об избежании двойного налогообложения, подписанных между представителями Южной Кореи, Сингапура и Чехии в мае и январе текущего года.

Налог на роялти будет снижен с 15% до 5%, а прибыль от продажи акций (за исключением крупных акционеров с доле от 25%) будет облагаться налогом в стране-резиденте.

Кроме того, в Чехии налог на дивиденды составит 5%, а максимальная ставка налога на прибыль снижена с 10% до 5%.

Роялти — это плата за использование авторских прав, патентов, торговых марок или брендов, франшиз, природных ресурсов и других видов собственности.