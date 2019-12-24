Москва, , 09:57 — REGNUM Арбитражный суд Москвы 22 января 2020 года начнёт рассмотрение иска АО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург) к ПАО «Восточный экспресс банк» (Благовещенск). Сумма иска составляет почти 78 млн рублей, речь идёт о неустойке по банковской гарантии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан 5 декабря 2019 года, сумма претензий составила 77 983 179,76 рубля. Речь идёт «о взыскании неустойки по банковской гарантии №33 815/2018ДГБ от 28.06.2018 года за период с 12.12.2018 по 20.11.2019 год».

Напомним, в конце ноября 2019 года Владимир Путин посетил «Адмиралтейские верфи», где осмотрел новейшие корабли и суда военного и гражданского назначения. К примеру, именно на этом предприятии Северной столицы был заложен патрульный корабль ледового класса «Николай Зубов».