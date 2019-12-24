Нью-Дели, , 09:58 — REGNUM Транснациональная компания-конгломерат Tata приступила к приёму предзаказов на электрокроссовер Nexion EV в Индии. Об этом сообщается на сайте Firstpost.

Экстерьер электрокара не будет значительно отличаться от бензиновой версии. Tata Nexon EV отличается от бензиновой версии новым капотом, иной радиаторной решёткой и передним бампером. Автомобиль имеет небольшие габариты. Его длина составляет 3995 мм, а размеры колесной базы — 2498 мм.

В качестве силового агрегата у новинки безальтернативный электродвигатель максимальной производительностью 129 «лошадей» и 245 Нм крутящего момента.

Электромотор питает аккумуляторная батарея на 30,2 кВт-ч. Она обеспечивает запас хода при полной зарядке аккумулятора до 300 км пробега. Привод у электрокара только передний.

Первые модели окажутся у покупателей в январе 2020 года.

Напомним, по итогам конкурса «Индийский автомобиль года» (ICOTY) первое место получил вседорожник Hyundai Venue. Этот автомобиль набрал 111 баллов, обогнав своего соперника KIA Seltos на 9 баллов.

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