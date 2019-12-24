Ташкент, , 09:52 — REGNUM Правительство Узбекистана освободило от таможенных платежей импорт технологического и лабораторного оборудования, которое не производится в республике. Соответствующее постановление опубликовано в «Национальной безе данных законодательства республики».

В документе отмечается, что таможенная льгота применяется к утвержденному перечню товаров в соответствии с указом президента Узбекистана «О дальнейших мерах по ускорению фармацевтической отрасли».

Перечень из 1982 наименований товаров освобождается от таможенных платежей, исключая сборы за таможенное оформление, сроком до 1 января 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, китайская компания Yilin Bagu Group планирует построить завод по исследованию и переработке лекарственных растений в узбекистанском Нукусе.

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