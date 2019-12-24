Салехард, , 09:49 — REGNUM Ямальцам предлагается самый дешёвый вариант приобретение новогодней ели или сосны — вырубить самим в лесничестве. Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

Начальник отдела «Ямальского лесничества» Дмитрий Бушуев заявил, что плата в случае самовывоза определяется в соответствии со ставками, установленными постановлением правительства РФ. Стоимость зависит от высоты дерева.

Ёлочка высотой до 1 метра — 101,12 рубля за штуку; 1,1 — 2 м — 193,54 рубля; 2,1 — 3 м — 290,61 рубля.

Оплатить ёлку можно в любом банке, или в мобильном банке по QR-коду. Важно, чтобы оплата прошла именно в день оформления разрешения на вырубку ёлки.