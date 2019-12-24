Москва, , 09:48 — REGNUM Российская валюта 23 декабря сохранила устойчивость, несмотря на введение санкций против «Северного потока — 2» и возросшую вероятность введения «адских санкций», заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента образования Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

«Нужно сказать, что рублю, было необходимо пройти вчерашние торги уверенно, что бы можно было расслабиться на рождественских праздниках и до конца этой недели, не напрягаясь сохранить текущие курсовые уровни.

Сегодня, 24 декабря, в католических странах канун Рождества, а это значит, что на крупнейших финансовых площадках будет раннее закрытие торгов, с пониженным объемом ликвидности.

Как правило, в таких условиях курсовые колебания становятся минимальными, торговая активность резко сокращается и эта «успокаивающая волна» доходит до всех без исключения стран, в том числе и до России.

Так что, у рубля сегодня, должен быть очень спокойный день, в котором ему можно «не напрягаясь» держаться в узком торговом диапазоне 62,00−62,50 к доллару США.

А если учесть, что сегодня еще и заключительный день подготовки российских сырьевых экспортеров, то есть покупки ими рублей, перед выплатой налогов, то окажется что курс в течение дня, будет тяготеть к нижней границе указанного диапазона», — пояснил эксперт.

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