Якутск, , 09:52 — REGNUM Обманутые дольщики Якутии получили надежду на возврат утраченных денег. Началась выплата компенсаций пострадавшим от таких застройщиков, как «Стерх», «Черов и К», «Тепло-Сервис» и других.

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«На данный момент 17 человек из кооператива «Стерх» получили деньги. Оставшиеся восемь дольщиков получат компенсации в начале 2020 года. Всего в Якутии зарегистрировано 1 041 обманутых дольщиков», — пишет «Якутия.Инфо».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за последние девять лет квартиры получили 16 тыс. обманутых дольщиков. В 2019 году квартиры в 12 проблемных домах получили 1 694 дольщиков. В течение трёх лет Москва планирует решить проблемы оставшихся 13,5 тыс. дольщиков в 34 домах.