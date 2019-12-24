Улан-Удэ, , 09:39 — REGNUM В 2019 году Бурятию посетило около 380 тыс. туристов, что почти на 10 тыс. больше, чем за прошлый год. Такие данные привели ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики со ссылкой на оценку регионального министерства туризма.

«На сегодняшний день в туристической отрасли республики работают 29 туроператоров, 78 турагентств, 407 коллективных средств размещения. В 2019 году была введена обязательная классификация отелей», — рассказала заместитель министра туризма Баярма Цыдыпова.

Также, согласно оценке, объём платных услуг в сфере туризма составил около 3,25 млрд рублей. То есть в среднем каждый турист оставил в республике чуть больше 8,5 тыс. рублей.

«Прямой вклад отрасли в экономику республики (доля в ВРП) составит 1,2%, а с учетом мультипликативного эффекта — 2,14%», — добавили в правительстве.

Напомним, в августе этого года глава республики Алексей Цыденов заявил о намерении довести к 2030 году туристический поток до 1,5 млн туристов в год. Как сообщало ИА REGNUM, власти оценивают туризм как одно из приоритетных направлений социально-экономического развития региона.

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