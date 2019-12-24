Москва, , 09:39 — REGNUM Котировки нефти 23 декабря в моменте заглянули под отметку $65 за баррель, после чего совершили плавный откат и сократили потери. Впоследствии нефть марки Brent расположилась в районе $65,50 и пытается развить импульс восстановления в начале торгов 2 декабря, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«23 декабря рынок черного золота отыгрывал два отраслевых события, которые негативно повлияли на настроения инвесторов. Во-первых, резко выросла буровая активность в США, что является предвестником наращивания добычи, которая и без того находится на рекордных уровнях.

Во-вторых, российский министр энергетики РФ Александр Новак намекнул на возможность смягчения условий недавно продленной сделки по ограничению объема производства на встрече представителей стран ОПЕК+ в марте.

Чиновник подчеркнул, что решение будет зависеть от ситуации на рынке, но трейдерам в целом не понравилось, что уже сейчас начались разговоры о корректировке квот.

К двум этим факторам добавился технический — в конце месяца, квартала и года участники рынка сочли целесообразным частично зафиксировать прибыль на привлекательных уровнях.

При этом в более широком контексте поводов для более агрессивных и устойчивых распродаж сейчас нет. Напротив, рынок поддерживают ожидания подписания первой фазы торгового соглашения между США и КНР, а также некоторое улучшение экономической статистики из ключевых стран, что благоприятно сказывается на перспективах мирового спроса на энергоносители.

Таким образом, даже в случае возобновления локальных продаж, давление на Brent, скорее всего, будет носить сдержанный характер», — считает эксперт.

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