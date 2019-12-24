Чита, , 09:33 — REGNUM В Забайкалье на средства федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национальной программы «Жильё и городская среда» (39 миллионов рублей) удалось капитально отремонтировать парк здоровья «Березка». И сейчас каждый житель города может бесплатно покататься там на коньках. Торжественное открытие объекта состоялось накануне, 23 декабря в Чите. Подробности сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Каток в парке «Берёзка». Забайкальский край Пресс-служба администрации городского округа «Город Чита»

В чите появилось уникальное место для отдыха Пресс-служба администрации городского округа «Город Чита»

В парке обустроили многофункциональный спортивный стадион с искусственным газоном, установили уличные тренажеры, детскую площадку, положили асфальтовое и специальное прорезиненное мягкое покрытие. В летнее время будет произведено озеленение территории.

Открытие парка «Берёзка» в Чите Пресс-служба администрации городского округа «Город Чита»

Пояснил директор подрядной организации ООО «Кристалл» Ашот Элоян, работы велись с сентября, времени было мало, но рабочие ответственно отнеслись к благоустройству данной территории.

Каток в парке «Берёзка». Чита Пресс-служба администрации городского округа «Город Чита»

«Материалы нам приходили из Тольятти, старались сделать весь проект быстро и максимально качественно», — рассказал он.

Слова подрядчика подтвердила и министр жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Евгения Батуева:

«Подрядная организация «Кристал» хорошо справилась со своей задачей, установка всего необходимого проведена на должном уровне и в оптимальные сроки».

В Чите открылся парк «Берёзка». Юные хоккеисты Пресс-служба администрации городского округа «Город Чита»

Теперь в парке могут отдыхать и проводить время с пользой для всей семьи сотни жителей Читы.

Всего в 2019 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на благоустройство из федерального бюджета выделена субсидия в размере 323,9 миллиона рублей, при этом вместе с региональным софинансированием эта сумма составила 330,5 миллиона рублей. На эти средства будут благоустроены 41 общественная территория в 26-ти муниципальных образованиях края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 декабря, забайкальские власти заявили о том, что полностью выполнили три национальных проекта: «Поддержка малого и среднего предпринимательства», «Культура» и «Здравоохранение».

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