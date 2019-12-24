Москва, , 09:31 — REGNUM Поисковик «Яндекс» и два бюро кредитных историй (БКИ) — Объединенное кредитное бюро (ОКБ) и «Эквифакс» — запустили проект по оценке платежеспособности заемщиков для банков, сообщает РБК со ссылкой на два источника.

По данным собеседников издания, совместный проект называется «Интернет-скоринг бюро», для оценки платежеспособности партнеры «смешивают» скоринг.

Так, в БКИ есть данные о кредитах, запросах на кредиты, платежах человека и его кредитной нагрузке, а в «Яндексе» статистические данные о своих пользователях. Скоринг проводится «на основе аналитических признаков «Яндекса», после чего эта оценка добавляется к скоринговой оценке БКИ, общий балл представляется в банк.

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По словам главы Национального рейтингового агентства Алексея Богомолова, скоринговый балл, даже полученный на основе агрегированных и обезличенных данных, повышает возможности кредитных учреждений оценивать потенциальных заемщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), порядка 30 млн жителей России когда-либо знакомились со своей кредитной историей.

В основном граждане хотят проверить свою кредитную историю для оценки шансов на получение кредита (45,1%).

Постоянно контролируют правильность информации в кредитной истории 29,6% респондентов. 10,9% граждан считают, что проверять кредитную историю можно «просто из любопытства». По мнению 24,1%, такая проверка не нужна.

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