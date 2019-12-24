Тбилиси, , 09:36 — REGNUM Ряд телекомпаний Грузии накопили за несколько лет большие долги перед государственным бюджетом, и необходимо их погашать в ближайшее время. Данное предупреждение 23 декабря опубликовало министерство финансов страны.

В ведомстве напомнили, что еще в августе глава минфина Иване Мачавариани озвучил размеры задолженности и публично предложил самим компаниям составить предложения о ее реструктуризации. Между тем, отмечается, что выплаты так и не начали поступать.

В минфине Грузии подчеркнули, что слишком лояльное отношение к должникам создает им неконкурентные преимущества по отношению к тем телекомпаниям, которые добросовестно платят налоги. Также сообщается, что вскоре будут приняты меры.

«Служба доходов вынуждена осуществить мероприятия, предусмотренные Налоговым кодексом», — говорится в заявлении ведомства.

Стоит отметить, в августе Мачавариани сообщил, что канал «Рустави-2» задолжал госбюджету 28 млн лари (более $9,5 млн), «Имеди» — 19 млн лари (около $6,5 млн) и «Маэстро» — более 8 млн лари (около $2,7 млн).