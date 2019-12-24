Москва, , 09:27 — REGNUM Обнародована стоимость нового кроссовера Seltos от южнокорейской автомобилестроительной компании KIA. Об этом говорится в пресс-релизе KIA Motors Russia & CIS.

Kia Seltos Kia.ru

В России компактный кроссовер Seltos с мотором 2,0 MPI и интеллектуальной вариаторной трансмиссией нового поколения Smartstream IVT в комплектации Luxe будет стоить от 1 349 900 рублей. Причем авто будет идти с передним приводом.

В салоне такого варианта будут установлены климат-контроль, мультимедийный комплекс с восьмидюймовым сенсорным дисплеем, камера заднего обзора и задние датчики парковки. «Обута» новинка в 16-дюймовые колеса с легкосплавными дисками.

Пока это единственная комплектация, которая будет доступна на российском авторынке. Причем появится она в 2020 году. Однако вскоре стоит ожидать и другие версии.

Ранее стало известно, что компания KIA намерена выпустить электрифицированный Seltos. Мотор такого электрокара будет обладать мощностью в 201 л. с.

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