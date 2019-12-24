Петропавловск-Камчатский, , 09:23 — REGNUM Строительство нового детского сада на 172 места завершено в Петропавловске-Камчатском, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Детский сад, 60 мест в котором предназначено для малышей от 1 до 3 лет, начнёт полноценно работать уже в феврале 2020 года. В настоящее время формируется педагогический коллектив.

Детский сад построен в рамках реализации национального проекта «Демография». В рамках проекта на Камчатке в 2020—2021 годах будет построено ещё несколько детских садов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае в 2019 году медики краевого перинатального центра перевыполнили план по ЭКО. Львиная доля операций сделана в рамках ОМС.