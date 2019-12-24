Киев, , 09:07 — REGNUM На Украине не исключили, что Россия может отказаться от транзита газа через территорию Украины в случае отзыва исков к российскому Газпрому. Такие опасения высказал исполнительный директор украинской госкомпании Юрий Витренко.

«Если мы откажемся от новых исков, а мы должны это сделать, если транзит останется, а потом транзита не будет, то получается, что мы отказались от исков без всякого смысла», — сказал Витренко в эфире «Громадське ТВ», добавив, что «это очень большой риск».

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Именно поэтому, по словам Витренко, в настоящее время Киев уже начал работу над системой договоров, которые могли бы минимизировать подобные риски.

Руководитель компании призвал руководство Украины и европейских партнёров оказать «определённое давление на российскую сторону», чтобы документы были «добросовестно отработаны», а протокол по транзиту газа был «внедрён в жизнь, а не остался только на бумаге».

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзитных поставок российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины. Также были достигнуты договорённости о выплате Газпромом «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак назвал их «взаимоприемлемыми и выгодными для обеих сторон».

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