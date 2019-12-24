Чебоксары, , 09:05 — REGNUM В Чувашии более 99% вкладчиков «Чувашкредитпромбанка», оставшегося без лицензии, получили свои средства. Об этом было заявлено на планёрке в правительстве.

По данным на 23 декабря, Россельхозбанк выплатил 2,563 млрд рублей по 9369 счетам. По словам руководителя чувашского филиала банка Ирины Письменской, «основную массу выплат мы произвели», в настоящее время вкладчики «приходят уже вторично». По её словам, «осталось менее 1% вкладчиков». В следующем году банк продолжит работу с реестром.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября 2019 года у АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» была отозвана лицензия. По последним данным чувашских властей, при обязательства в размере 3,8 млрд рублей активы оценены в сумме 3,7 млрд рублей, «то есть финансовый разрыв выражается в 100 млн».

В настоящее время в Арбитражном суде республики — два иска: в одном речь идёт о принудительной ликвидации кредитной организации, в другом — о банкротстве. В правительстве поясняют, что второй иск был подан после того, как были «переоценены активы».

Читайте ранее в этом сюжете: Власти рассказали об основном конфликте в «Чувашкредитпромбанке»