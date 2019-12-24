Москва, 24 декабря 2019, 08:57 — REGNUM Роспотребнадзор дал рекомендации, как определить качественную красную икру, и не купить подделку. В первую очередь подделку выдаёт нечёткая этикетка и отсутствие информации об изготовителе, сообщается на сайте ведомства.
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Чтобы определить качественный продукт или нет, нужно положить икру в горячую воду. Натуральная икра немного побелеет и опуститься на дно, а искусственная раствориться, окрасив воду.
Также следует помнить, что яркий цвет и селёдочный запах говорят о том, что икра испорчена. Икринки натурального продукта однородные, рассыпчатые и цельные без плёнок и трещин.
Как сообщало ИА REGNUM, красную икру к праздничному столу не стоит покупать с рук или в местах несанкционированной торговли. Необходимо обратить внимание на маркировку и состав продукта.
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