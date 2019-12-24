Уфа, , 09:39 — REGNUM В Башкирии в 2020 году все школы, которые отапливаются печным отоплением, переведут на котельный обогрев. Об этом 24 декабря сообщил республиканский министр образования Айбулат Хажин на совещании в формате «Час образования», которое прошло в республиканском правительстве.

Отмечается, что на сегодняшний момент в Башкирии на печном отоплении работают 18 школ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на базе сельских школ в Башкирии начали работу 133 образовательных центра «Точка роста». В них готовят детей по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному профилям.

Читайте ранее в этом сюжете: На образование в Крыму не хватило 26 млрд рублей