Курган, , 08:38 — REGNUM В Кургане продажа живых елей и сосен стартовала 15 декабря. В столице Зауралья предусмотрено 67 мест торговли новогодним атрибутом из леса по 55 адресам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM с пресс-службе мэрии.

Живая ель или сосна в Кургане оптом продаются от 90 до 120 рублей. Розничная цена практически удваивается, доходя до 200 рублей за метр.

Искусственные ели представлены в розничной торговле на любой вкус. В магазинах полимерная, модно заснеженная ёлочка предлагается и за 13 с лишним тысяч рублей, и за 2,5 тыс. рублей. Обычная зелёная искусственная ёлка размером 150 см предлагается по цене от 1 700 рублей и выше.

Отметим, что места торговли ёлками ежедневно обходят полицейские совместно с представителями администрации. У продавцов проверяют наличие документов: договора аренды торгового места, на право заниматься предпринимательской деятельностью и на происхождение новогодних елей.