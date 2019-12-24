Оренбург, , 08:32 — REGNUM В оренбургском посёлке Саракташ новое руководство обители, ране возглавляемой обвинённым в преступлениях против несовершеннолетних священником Николаем Стремским, принимает меры по ликвидации задолженности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную епархию.

17 декабря ФНС приостановила операции по расчётному счёту. Поступающие средства идут на уплату налогов и пеней. Также обитель должна примерно 300 тыс. рублей ресурсоснабжающим организациям.

При этом в епархии опровергли арест счетов и активов православной Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия в размере около 500 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Стремский находится в СИЗО пока до 12 февраля. Также в изоляторе сидят его приёмная дочь и её супруг, срок их заключения истекает 12 января.