Москва, , 08:22 — REGNUM Торги по нефти марки Brent 23 декабря завершились ростом на 0,77%. Покупатели отыграли все потери, которые они понесли 20 декабря перед выходными, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Фьючерсы на нефть 23 декабря повышались до $66,59, несмотря на то, что недавнее соглашение ОПЕК+ может быть смягчено. Агентство Reuters сообщило, что министр энергетики РФ заявил, что группа ОПЕК+ может рассмотреть смягчение ограничений на добычу на предстоящем заседании в марте.

Сегодня, 24 декабря, нефть торгуется в небольшом минусе после вчерашнего роста. На момент написания обзора Brent стоит $66,47.

Президент США Дональд Трамп заявил, что очень скоро с Китаем будет подписано соглашение, поскольку завершена первая фаза торговых переговоров.

Покупатели, скорее всего, воспользуются тонким рынком, чтобы прорваться к уровню $67,50, а затем к $68. Сегодня во многих странах биржи работают по сокращённому графику. Торговые объемы снизились в преддверии праздников.

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