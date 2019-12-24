Сеул, , 08:22 — REGNUM Правительство Южной Кореи планирует потратить 71,4% бюджета на следующий год в первой половине 2020 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на правительственный источник.

По данным источников, план о выделении средств был утверждён 24 декабря на заседании правительства страны.

Известно, что из общего бюджета в 512 трлн вон (~$439,7 млрд) в первой половине 2020 года будет потрачено 305 трлн вон (~$261,97), что на 1% больше, чем в 2019 году. Данная сумма является рекордной с первой половины 2013 года.

Отмечается, что в первой половине года средства будут выделены на улучшение социальной сферы, создание и развитие отраслей будущего, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

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