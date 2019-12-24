Москва, , 08:16 — REGNUM Торги н Мосбирже 23 декабря открылись спокойно. Пара доллар/рубль торговалась в узком диапазоне до открытия американской сессии. На фоне роста нефтяных котировок курс доллара снижался до 62,13 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Закрылись торги по рублю смешанно. Он немного подешевел к доллару США и евро, подорожал к британскому фунту. Пара доллар/рубль повысилась на 0,02%, до 62,26 руб., евро/рубль — на 0,12%, до 69,05 руб. Пара фунт/рубль снизилась на 0,78%, до 80,40 руб.

Позиции доллара пошатнулись после публикации американской статистики. Данные о заказах на товары длительного пользования вышли хуже ожиданий. Заказы на товары длительного пользования снизились на 2,0% м/м в ноябре, в основном на фоне падения на авиационные гражданские и оборонные заказы. Базовый показатель снизился, но был несколько лучше.

Доллар несильно упал, поскольку британец создавал негативный фон для валютного рынка. Пара фунт/рубль снизилась на 0,78%, до 80,40 руб. Фунт растерял всю прибыль, которую он имел после победы консерваторов н выборах в парламент Великобритании. На рынке вновь усилились опасения по поводу жесткого Brexit. Это просто раскачивают рынок перед рождественскими и новогодними праздниками.

Сегодня, 24 декабря, нефть торгуется в небольшом плюсе после вечернего роста. Сегодня во многих странах биржи работают по сокращённому графику. Торговые объемы снизились в преддверии праздников. Ликвидность вернется на рынок после 3 января 2020 года.

Для рубля техническая картина благоприятная, поэтому пока цена торгуется ниже 63 руб., стоит ожидать обновления минимума. Продавцы сейчас нацелились в 61,80 руб.

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