Москва, , 08:10 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил иск от ФГБУ «Специальный лётный отряд «Россия» управления делами президента РФ. Ответчиком в деле выступает ПАО «Аэрофлот-Российские авиалинии». Сумма вменяемого долга превышает 45 млн рублей, иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 20 декабря 2019 года. Сумма требований — 45 952 704,23 рубля.

По открытым данным, лётный отряд выступал поставщиком услуг по 36 госконтрактам на сумму свыше 1,437 млрд рублей и заказчиком почти по 5,5 тыс. контрактам на сумму более 115,7 млрд рублей.

В октябре 2019 года на сайте госзакупок фигурировал аукцион от ФГБУ с начальной ценой 6 792 376 200 рублей. Лот — организация и обеспечение воздушных перевозок высших должностных лиц России, а также официальных делегаций до конца 2020 года. Контракт в ноябре был заключён с «Аэрофлотом». В нём есть раздел штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта.

Напомним, весной 2019 года генпрокурор Юрия Чайки в своё докладе высказывал претензии к лётному отряду управления.