Казань, 24 декабря 2019, 07:36 — REGNUM В арбитраж Татарии поступил банкротный иск к ООО «Поволжское строительное предприятие» из Казани. Истцом выступает хабаровский ФГУП, а сумма вменяемого долга превышает 78 млн рублей. Иск до 30 января 2020 года из-за недочётов оставили без движения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Исковое заявление ФГУП «Главное военно-строительное управление №6» (Хабаровск) поступило 18 декабря 2019 года, а 23 декабря иск оставили без движения. Сумма претензий — 78 732 409,09 рубля.
В ноябре 2017 году арбитраж Хабаровского края вынес в пользу ФГУП решение по иску «о взыскании 7 251 000 рублей долга по договору аренды №06/3
Решение суда нf сегодня оспаривается. 19 декабря ООО подало апелляционную жалобу, которая пока не принята к производству.
По данным ЕГРЮЛ, ответчик учреждён в июле 2018 года для строительства жилых и нежилых зданий. Его директор и единственный владелец — Ильнур Яруллин. Среднесписочная численность работников — около 66 человек.