Казань, , 07:36 — REGNUM В арбитраж Татарии поступил банкротный иск к ООО «Поволжское строительное предприятие» из Казани. Истцом выступает хабаровский ФГУП, а сумма вменяемого долга превышает 78 млн рублей. Иск до 30 января 2020 года из-за недочётов оставили без движения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление ФГУП «Главное военно-строительное управление №6» (Хабаровск) поступило 18 декабря 2019 года, а 23 декабря иск оставили без движения. Сумма претензий — 78 732 409,09 рубля.

В ноябре 2017 году арбитраж Хабаровского края вынес в пользу ФГУП решение по иску «о взыскании 7 251 000 рублей долга по договору аренды №06/3 от 12.07.2018 года, 87 012 рублей пеней (по состоянию на 31.01.2019 года), а также пеней, начиная с 01.02.2019 года по день фактического исполнения решения суда по оплате долга в размере 7 251 000 руб.; о взыскании задолженности по оплате арендных платежей по договору аренды №23/101−2018 от 23.10.2018 в размере 3 471 599 рублей, неустойки за просрочку оплаты (по состоянию на 31.01.2019 года) в размере 20 482 рублей 43 коп., а также пеней с 01.02.2019 по день фактической оплаты основного долга 3 471 599 рублей». В основе спора — договор аренды вахтового городка (комплекса мобильных жилых и технических зданий).

Решение суда нf сегодня оспаривается. 19 декабря ООО подало апелляционную жалобу, которая пока не принята к производству.

По данным ЕГРЮЛ, ответчик учреждён в июле 2018 года для строительства жилых и нежилых зданий. Его директор и единственный владелец — Ильнур Яруллин. Среднесписочная численность работников — около 66 человек.