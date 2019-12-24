Хабаровск, , 07:57 — REGNUM Власти Хабаровского края признали провал проекта социальных транспортных карт. Этот вопрос был задан на пресс-конференции губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Власти продолжают работу в этом направлении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Законодательной думы Хабаровского края.

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Почти полтора года социальную транспортную карту жителям края обещали региональные власти. Но сейчас пассажиров автобусов встречает объявление: «Обслуживание по социальным транспортным картам не производится».

Председатель постоянного комитета по вопросам социальной политики в краевой думе Ольга Ушакова сообщила, что готовит обращение в Роспотребнадзор. Парламентарии просят, чтобы ведомство обратило внимание на перевозчиков, которые препятствуют внедрению социальных транспортных карт.

В Роспотребнадзор обращаются и сами граждане, которых не пускают в автобусы в мороз.

Многие перевозчики тем временем утверждают, что транспортная карта не выгодна для них.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае зреет бунт таксистов. Перевозчики утверждают, что власти не дают им работать. Штрафы за незначительные нарушения для легальных перевозчиков, по словам таксистов, превышают все разумные пределы.