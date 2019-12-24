Нижний Тагил, Свердловская область, , 06:59 — REGNUM Региональный план реабилитации Черноисточинского водохранилища, из которого идёт водозабор для районов Нижнего Тагила, рассчитан на четыре года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Как сообщил замглавы регионального министерства природных ресурсов и экологии Вячеслав Тюменцев на заседании межведомственной комиссии по вопросам экологической реабилитации водохранилищ, средства выделены в рамках нацпроекта «Экология». На чистку дна, береговой линии и ликвидацию иловых отложений будет израсходовано 517 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с качеством воды в Черноисточинском водохранилище существуют уже несколько лет. Ежегодно летом в пруду начинается цветение сине-зелёных водорослей в результате чего вода приобретает неприятный запах.

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