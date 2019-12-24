Москва, , 06:57 — REGNUM Объем пластиковых отходов можно было бы сократить, если обязать сети общественного питания использовать многоразовую посуду, уверен первый зампредседателя комитета Госдумы по природным ресурсам Василий Власов (фракция ЛДПР). Соответствующее предложение депутат направил вице-премьеру Алексею Гордееву, сообщает 24 декабря газета «Известия».

По мнению депутата, в свете актуальности вопроса охраны окружающей среды и мусорной темы, необходимо продумать мероприятия о снижении количества одного из наиболее опасных видов мусора — пластиковых отходов. Источником такого загрязнения в первую очередь являются предприятия общепита.

«Данная мера позволит резко сократить объём отходов, которые возникают в результате деятельности крупных сетей предприятий быстрого питания», — отметил Власов. Депутат отметил также, что положение небольших кафе и ресторанов при этом не ухудшиться.

Напомним, белорусские власти приняли решение об отмене использования пластиковой посуды в ресторанах и иных заведениях. Правда, запрет вступает в силу только с 1 января 2021 года.