Хабаровск, , 07:15 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал провёл 24 декабря пресс-конференцию, на которой отчитался о работе правительства региона в 2019 году и поделился планами на предстоящий год. В частности, он пообещал, что в 2020 году в муниципалитетах появятся новые медицинские учреждения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В 2020 году, согласно замыслам губернатора, появятся новый акушерский корпус в селе Богородском, являющемся административным центром Ульчского района, и новая больница в Советской Гавани. Также в сёлах края будет построено 10 ФАПов.

«В Хабаровске мы начинаем строить детскую инфекционную больницу. Это долгожданный объект, его строительства люди ждут уже 18 лет», — сказал Сергей Фургал.

Как сообщало ИА REGNUM, жители села Дубовый Мыс в Хабаровском крае остались без медпомощи. В селе нет ни врача, ни даже фельдшера. Региональный минздрав обещает решить проблему осенью 2020 года, когда Дальневосточный медуниверситет выпустит целевиков. Кадровые проблемы в здравоохранении Хабаровского края столь масштабны, что власти сняли возрастные ограничения по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Но пока не помогают и такие меры.