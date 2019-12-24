Екатеринбург, , 06:37 — REGNUM В Свердловской области за 11 месяцев 2019 года в эксплуатацию введено 1,67 млн квадратных метров жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Данный показатель превышает прошлогодний более чем на 11%.

Отметим, что Свердловская область лидирует по строительству жилья среди регионов Уральского федерального округа (УрФО), и входит по этому показателю в десятку субъектов Российской Федерации, лидирующих в отрасли жилищного строительства.

Напомним, что в ноябре 2019 года в регионе сдано 285 тыс. квадратных метров жилья, при этом почти половина (45%) жилой площади введена в эксплуатацию в областном центре. Так в Екатеринбурге в ноябре построено 168 тыс. квадратных метров.