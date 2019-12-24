Якутск, , 07:18 — REGNUM Реконструкция аэропорта Черский в Якутии завершится летом 2024 года и воздушную гавань включат в систему для обеспечения грузовой базы Северного морского пути, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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По плану развития инфраструктуры Северного морского пути, реконструкции подлежат кроме Черского аэропорта ещё два на Чукотке и один в Ненецком автономном округе.

Аэропорт Черский находится в небольшом посёлке на крайнем северо-востоке Якутии, у границы с Чукоткой.

Как сообщало ИА REGNUM, на приаэродромной площадке аэропорта в Якутске компания вела незаконное строительство. После вмешательства прокуратуры застройщик свернул работы.