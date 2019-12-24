Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 07:03 — REGNUM Минпромторг России выделит 15 млрд рублей на исследовательские и конструкторские работы для того, чтобы самолёт «Сухой Суперджет» Комсомольского-на-Амуре авиастроительного завода им. Ю.А. Гагарина полностью отказался от импортных комплектующих.

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Полностью импортозамещенный самолёт уже получил название «Superjet New».

По данным РБК, планы на разработку подтвердили в Минпромторге, контракт будет заключен в декабре 2019 года и рассчитан на два года.

Сообщается, что самолёт с максимальным импортозамещением может быть интересен не только российским, но и иностранным покупателям. В частности, для тех, которые находятся под санкциями США. Например, в новом самолёте может быть заинтересован Иран, который столкнулся с проблемами при обновлении парка гражданской авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, российская «оборонка» попала в санкционный список США. В числе предприятий, попавших под санкции, Комсомольский-на-Амуре авиастроительный завод им. Ю.А. Гагарина.