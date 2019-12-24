Нижний Новгород, , 06:09 — REGNUM В нижегородский арбитраж в декабре 2019 года поступил пакет банкротных исков от ПАО «ТНС энерго НН». Только за один день их было подано 40. При этом пять ответчиков — это муниципальные предприятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Все иски были поданы 18 декабря 2019 года. Среди ответчиков — фирмы из разных сфер, начиная от управляющих компаний и заканчивая строителями, и муниципальными унитарными предприятиями. К примеру, сумма претензий к МУП «Лукояновский водоканал» составила 8 476 592,96 рубля, иск пока не принят к производству. Помимо этого, в качестве ответчика выступают МУП «Водоканал» из Шахуньи (долг — 10 048 515,65 рубля), Дубравское муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства — 2 006 386,96 рубля, МУП Воротынское ПАП — 363 729,73 рубля, МУП «Юганецкое» — 2 879 085,88 рубля и МУП «Шахунские объединенные коммунальные системы» — 5 373 386,75 рубля.

По данным ПАО, долг потребителей в регионе уже более 48 млн рублей. В ноябре 2019 года более 23,48 тыс. владельцам квартир и домов были направлены уведомления о необходимости погасить долги.