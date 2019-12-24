Петропавловск-Камчатский, , 06:14 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Илюхин сообщил, что регион не готов к дальневосточной льготной ипотеке под 2%. Причина — слишком высокая стоимость строительства.

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Как сообщило региональное ИА Кам 24, глава региона заявил, что к льготной ипотеке строительная отрасль Камчатки не готова.

«У нас очень высокая стоимость коммерческого жилья. Что касается коммерческого жилья, где сегодня молодой семье можно было бы поучаствовать в этой программе, то у нас его практически нет. А если есть, то оно достаточно дорогое. Наш строительный комплекс оказался не готов к таким предложениям. Но не готов не потому, что не хотел принимать в этом участие, а потому, что в целом… льготного кредитования просто нет. Банковские структуры на это не идут, потому что риски, которые есть у нас на Камчатке, они гораздо выше, чем где-нибудь в центральной России или даже в Хабаровском крае или Владивостоке», — сказал Владимир Илюхин.

Главной проблемой глава Камчатки назвал стоимость строительства жилья в регионе — она на 30—36 процентов выше, чем в других субъектах страны.

Так, средняя стоимость строительства 1 кв. м жилья общей площади жилых домов на Камчатке в 2018 году составила 95 662 рубля, а в сельской местности — 105 469 рублей. В городах и посёлках городского типа стоимость строительства 1 кв. метра — 87 593 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Камчатки раскритиковали льготную ипотеку под 2% — новостроек на Камчатке практически нет. Условия ипотеки от Минвостокразвития исключают возможность участия в ней камчатцев.