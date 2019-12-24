Пекин, , 05:21 — REGNUM Выручка сектора телекоммуникаций в Китае превысила 1,2 млрд юаней (около $171,4 млрд) за первые 11 месяцев года, что на 0,5% выше в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР, выручка фиксированной связи трех «большой тройки» китайских операторов — China Telecom, China Mobile и China Unicom достигла 383,4 млрд юаней за первые 11 месяцев года, что на 9,4% выше, чем за аналогичный период годом ранее.

Выручка мобильной связи достигла 820,5 млрд юаней или 68,2% от суммарной выручки данного сектора. Количество пользователей сотовых телефонов выросло на 2,7% в годовом исчислении до 1,6 млрд единиц на конец ноября, а количество пользователей связи 4G достигло 1,28 млрд человек, что составляет 79,7% от общего числа пользователей мобильных телефонов.