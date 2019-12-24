Дальнегорск, Приморский край, , 05:40 — REGNUM Выработка Дальнегорского производственного комбината «Дальполиметалл» в 2019 году превысит миллион тонн впервые за 27 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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Такую выработку предприятие не показывало с 1992 года, после чего в силу ряда причин погрузилось в период длительного упадка. Как сообщили в департаменте промышленности Приморского края, за 11 месяцев дальнегорским предприятием добыто и переработано 900 тыс. тонн руды и до конца года объёмы достигнут миллиона тонн.

«Дальполиметалл» выпускает свинцовые и цинковые концентраты, основной объём которых экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. По итогам года потребителям будет отгружено на 21% больше продукции, чем в 2018 году», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, одной из основных проблем оборонно-промышленного комплекса России Владимир Путин назвал высокую степень закредитованности.