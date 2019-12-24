Магадан, Магаданская область, , 05:26 — REGNUM Депутаты Магадана утвердили городской бюджет на 2020 год. По традиции он оказался сложным, дефицитным, но социально-ориентированным.

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Мэр столицы Колымы Юрий Гришан назвал бюджет «сложным», добавив, что многие муниципальные программы придётся отложить.

Основные параметры бюджета: доходы — 7 млрд 273 млн 465 тыс. 903 руб.; расходы — 7 млрд 473 млн 465 тыс. 903 руб.; дефицит — 200 млн рублей.

«Многие планы, по благоустройству в том числе, придётся отложить, так как не учтены в цифрах бюджета все пожелания мэра и горожан. Мне сложно оценить бюджет положительно», — цитирует зампредседателя городской Думы Антона Басанского «Магаданская правда».

Как сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области приняли, по мнению властей, «лучший бюджет региона в его истории». Доходы — 36,1 млрд рублей, расходы — 36,6 млрд рублей. Бюджет принят с дефицитом 421,4 млн рублей.