Якутск, , 04:52 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев 23 декабря провёл совещание по итогам финансово-хозяйственной деятельности группы компаний ПАО «Якутскэнерго» за 2019 год и планов на 2020 год, сообщали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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О предварительных итогах рассказал гендиректор компании Александр Слоик:

«За последние три года механизмом выравнивания энерготарифов в объёме 12 млрд рублей воспользовались все потребители ЖКХ, в объёме 4,5 млрд рублей — бюджетные предприятия и в объёме 15,5 млрд рублей — прочие потребители».

В 2019 году провели реконструкцию подстанций в Якутске, Бердигестяхе и Мохсоголлохе, в селе Антоновка, построили учебно-производственный корпус в Мархе и ветряную электростанцию в Тикси Булунского района.

«Впервые за всю историю компания заканчивает 2019 год с убытками в размере 2,8 млрд рублей, а АО «Теплоэнергосервис» заканчивает год с убытками в размере порядка 100 млн рублей», — признал Слоик.

При этом отмечается рост технологических нарушений: в 2019 году таких произошло — 513, в прошлом году — 431.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году долг за газ в Адыгее вырос на 7,7% или 49,35 млн рублей — просроченная задолженность уже 690 млн рублей.