Биробиджан, , 04:45 — REGNUM Понтонная переправа от села Амурзет Еврейской автономной области через Амур до города Лобэй в Китае принята в эксплуатацию и соответствует всем предъявляемым требованиям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Наплавной мост соответствует нормативным дорожным нагрузкам, что подтверждается рабочим проектом и экспертным заключением на строительство. Областная комиссия по оценке соответствия состояния наплавных мостов и специалисты из Китая подписали акт об открытии наплавного моста, соединяющего российский и китайский берега. Протяженность трассы составляет порядка 986 метров, грузоподъёмность до 80 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, Россию и Китай свяжет автобусное сообщение: между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ по льду Амура пролёг наплавной мост.