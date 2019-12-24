Магадан, Магаданская область, , 04:09 — REGNUM В ходе заседания подкомиссии правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил о необходимости доработки механизма субсидирования строительства судов-краболовов на Дальнем Востоке.

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«Есть вопрос, связанный с поручением президента о стимулировании производства судов-краболовов в дальневосточном бассейне. Он потребует ещё довольно серьёзных уточнений, потому что надо понять, когда эти дополнительные субсидии должны быть предоставлены», — цитирует Юрия Трутнева ИНТЕРФАКС.

Полпред акцентировал вопрос о гарантиях для заказчиков строительства судов, при этом сказал, что к работе механизма «квоты в обмен на инвестиции» особых претензий нет.

Обсуждались и сроки строительства краболовов — их могут увеличить с пяти до семи лет, по причине того, что это продукция является новой для Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, на верфях Дальнего Востока будет построено 18 судов, из них 16 — краболовов. Также планируют построить 14 рыбоперерабатывающих заводов.