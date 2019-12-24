Кишинёв, , 02:26 — REGNUM Молдавская оппозиция считает, что передача аэропорта Кишинева под контроль российского бизнесмена Андрея Гончаренко — удар по безопасности страны, а сам аэропорт может стать «внутренним аэропортом России». Об этом заявили оппозиционные партии «Действие и солидарность» (PAS) и «Платформа достоинство и правда» (DA), передает ИА REGNUM.

Оппозиционеры намерены обратиться в Генпрокуратуру с требованием расследовать сделку. Также фракция PAS намерена выдвинуть вотум недоверия правительству Иона Кику, обвинив его в «действиях против национальных интересов Молдовы».

А по словам вице-председателя DA Александра Слусаря, Игорь Додон фактически платит дань России, в том числе через передачу контроля над аэропортом.

Напомним, компания NR Investments Limited миллиардера Натаниэля Ротшильда передала контроль над Международным аэропортом Кишинева российскому бизнесмену, бывшему топ-менеджеру компании «Газпром» Андрею Гончаренко. Речь идет о передаче под контроль Гончаренко кипрской офшорной компании Komaksavia Airport Invest Ltd, которой принадлежат 95% молдавской компании Avia Invest SRL, которая в свою очередь взяла в концессию Международный аэропорт Кишинева.

Аэропорт Кишинева в 2013 году сдали в концессию на 49 лет компании, близкой к олигарху Илану Шору, осужденному судом первой инстанции по делу о «краже миллиарда». Позже контроль над аэропортом предположительно перешел к олигарху Владимиру Плахотнюку. И Шор, и Плахотнюк бежали из Молдавии 14 июня 2019 года после отстранения Плахотнюка от власти.

В августе собственники Avia Invest попытались «обналичить» актив, продав его компании NR Investments Ltd Натаниэля Ротшильда. Тогда власти Молдавии арестовали имущество компании Avia Invest, получившей в концессию аэропорт Кишинева, но сделка все же была проведена.

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