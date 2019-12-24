Кишинёв, , 02:05 — REGNUM Компания NR Investments Limited миллиардера Натаниэля Ротшильда передала контроль над Международным аэропортом Кишинева российскому бизнесмену, бывшему топ-менеджеру компании «Газпром» Андрею Гончаренко. Как передает ИА REGNUM, речь идет о передаче под контроль Гончаренко кипрской офшорной компании Komaksavia Airport Invest Ltd, которой принадлежат 95% молдавской компании Avia Invest SRL, которая в свою очередь взяла в концессию Международный аэропорт Кишинева.

Сам Гончаренко заявил, что в его планах — развитие аэропорта как регионального транспортного центра между Европой и Азией. Он также намерен построить новую взлетно-посадочную полосу для дальнемагистральных самолетов и новый терминал. самого современного в регионе. Еще одна цель — увеличить пассажиропотока до 5 млн человек в год.

Напомним, аэропорт Кишинева в 2013 году сдали в концессию на 49 лет компании, близкой к олигарху Илану Шору, осужденному судом первой инстанции по делу о «краже миллиарда». Позже контроль над аэропортом предположительно перешел к олигарху Владимиру Плахотнюку. И Шор, и Плахотнюк бежали из Молдавии 14 июня 2019 года после отстранения Плахотнюка от власти.

В августе собственники Avia Invest попытались «обналичить» актив, продав его компании NR Investments Ltd Натаниэля Ротшильда. Тогда власти Молдавии арестовали имущество компании Avia Invest, получившей в концессию аэропорт Кишинева, но сделка все же была проведена.

Отметим, что интерес к аэропорту Кишинева также проявляли ряд российских компаний.

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