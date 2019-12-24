Мюнхен, Германия, , 01:47 — REGNUM Немецкий автомобильный концерн BMW подтвердил начало расследование против компании со стороны федеральной комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), сообщает агентство Reuters.

«Мы подтверждаем, что с нами связались представители SEC, мы ведем с ними сотрудничество по расследованию», — заявил представитель немецкого автопроизводителя.

Подробности о расследовании представитель BMW озвучить отказался. В американской комиссии также отказались от комментариев по этому вопросу.

Ранее американская газета The Wall Street Journal также заявила о начале расследования SEC в отношении BMW. По данным ее источников, немецкий автоконцерн подозревают в намеренном завышении объемов продаж своих автомобилей.