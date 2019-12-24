Киев, , 01:02 — REGNUM Отказ от подачи новых исков против России, при возможной остановке транзита российского газа через украинскую территорию в будущем, назвал очень большим риском исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, 23 декабря в интервью телеканалу Hromadske.

По мнению Витренко, та сделка, на которую сейчас идет Украина через несколько лет может стать бессмысленной. Исполнительный директор «Нафтогаза» отметил, что Украина в настоящее время прорабатывает перечень договоров, которые «минимизируют или полностью уберут этот риск».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря Юрий Витренко заявил, что в результате переговоров по заключению нового соглашения о транзите газа в Европу, в которых участвовали российская компания «Газпром» и украинская «Нафтогаз», удалось добиться договоренностей в вопросах о сроках контракта и выплате по решению Стокгольмского арбитража.

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