Майкоп, , 00:52 — REGNUM Предложение снизить НДС для производителей кормов для животных одобрил российский президент Владимир Путин 23 декабря во время визита в Адыгею.

Таким образом глава государства отреагировал на слова кубанского фермера о том, что для производителей силоса нет тех же льгот по налогам, какие есть у ряда сельхозпроизводителей.

Путин «В целом я с Вами согласен, Вы правы, конечно, мы, когда поднимали НДС, Вы видите, десять процентов оставили, надо отдать должное Минсельхозу, просто упёрлись и доказали правоту, и мы сохранили эту ставку».

Напомним, пониженная ставка НДС в РФ действует для тех, кто производит и продаёт овощи, хлеб, крупы, муку, сахар, соль, яйца, растительное масло, маргарин, некоторые виды рыбы и морепродуктов, а также детское и диабетическое питание.